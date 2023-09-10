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У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину

Суспільство 12:36   10.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські викрили жителя Харківщині, який вкрав сумку з телефоном у 10-річного хлопчика, коли він ловив рибу біля озера.

До правоохоронців 9 вересня близько 13:30 надійшло повідомлення про те, що в селищі Зідьки Чугуївського району невідомий викрав у 10-річного хлопчика сумку, в якій знаходився телефон. Дитина описала крадія, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився – 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв.

Правоохоронці зазначили, що чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також: Крадія у розшуку впіймали поліцейські під час чергування в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 12:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили жителя Харківщині, який вкрав сумку з телефоном у 10-річного хлопчика, коли він ловив рибу біля озера.".