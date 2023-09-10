У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину

Поліцейські викрили жителя Харківщині, який вкрав сумку з телефоном у 10-річного хлопчика, коли він ловив рибу біля озера.

До правоохоронців 9 вересня близько 13:30 надійшло повідомлення про те, що в селищі Зідьки Чугуївського району невідомий викрав у 10-річного хлопчика сумку, в якій знаходився телефон. Дитина описала крадія, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився – 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв.

Правоохоронці зазначили, що чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

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