У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські викрили жителя Харківщині, який вкрав сумку з телефоном у 10-річного хлопчика, коли він ловив рибу біля озера.
До правоохоронців 9 вересня близько 13:30 надійшло повідомлення про те, що в селищі Зідьки Чугуївського району невідомий викрав у 10-річного хлопчика сумку, в якій знаходився телефон. Дитина описала крадія, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився – 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв.
Правоохоронці зазначили, що чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили жителя Харківщині, який вкрав сумку з телефоном у 10-річного хлопчика, коли він ловив рибу біля озера.".