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Крадія у розшуку впіймали поліцейські під час чергування в Харкові

Події 20:02   05.09.2023
Оксана Якушко
Крадія у розшуку впіймали поліцейські під час чергування в Харкові

49-річний харків’янин 1,5 року у розшуку тому, що ухиляється від призначеного судом покарання за крадіжку, повідомили у Нацполіції.

Ввечері спільна група поліцейських із Харкова і Хмельницького під час патрулювання центру міста помітила чоловіка, який поводився підозріло.

Побачивши автівку правоохоронців, перехожий помітно занервував і змінив напрямок руху. Досвідчені поліцейські відразу зрозуміли, що чоловік нервує не просто так.

Під час спілкування та перевірки документів з’ясувалося, що чоловік ухиляється від призначеного судом покарання за вчинення крадіжки.

Його привезли у відділ поліції.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річний харків’янин 1,5 року у розшуку тому, що ухиляється від призначеного судом покарання за крадіжку, повідомили у Нацполіції.".