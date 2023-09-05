Крадія у розшуку впіймали поліцейські під час чергування в Харкові

49-річний харків’янин 1,5 року у розшуку тому, що ухиляється від призначеного судом покарання за крадіжку, повідомили у Нацполіції.

Ввечері спільна група поліцейських із Харкова і Хмельницького під час патрулювання центру міста помітила чоловіка, який поводився підозріло.

Побачивши автівку правоохоронців, перехожий помітно занервував і змінив напрямок руху. Досвідчені поліцейські відразу зрозуміли, що чоловік нервує не просто так.

Під час спілкування та перевірки документів з’ясувалося, що чоловік ухиляється від призначеного судом покарання за вчинення крадіжки.

Його привезли у відділ поліції.