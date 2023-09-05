У метро Харкова спіймали злочинця, який уже десять років у розшуку
На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який з 2013 року перебуває у розшуку за скоєння наркозлочинів.
Про громадянина повідомили ініціатора розшуку, інформує в ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також за добу у Харкові та області поліцейські викрили у незаконному обігу наркотиків чотирьох осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 07:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який з 2013 року перебуває у розшуку за скоєння наркозлочинів.".