У метро Харкова спіймали злочинця, який уже десять років у розшуку

На станції метро “Проспект Гагаріна” у Харкові правоохоронці виявили 43-річного чоловіка, який з 2013 року перебуває у розшуку за скоєння наркозлочинів.

Про громадянина повідомили ініціатора розшуку, інформує в ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також за добу у Харкові та області поліцейські викрили у незаконному обігу наркотиків чотирьох осіб.