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У метро Харкова затримали чоловіка із сотнею боєприпасів

Суспільство 07:45   04.09.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова затримали чоловіка із сотнею боєприпасів

На станції метро “Холодна гора” правоохоронці виявили у 40-річного чоловіка 120 набоїв до автомата Калашникова.

Проводяться першочергові слідчі дії, повідомляє у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також за добу правоохоронці, за його словами, перевірили спільно з військовими на блокпостах 1600 транспортних засобів та склали три протоколи на п’яних водіїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 07:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Холодна гора” правоохоронці виявили у 40-річного чоловіка 120 набоїв до автомата Калашникова.".