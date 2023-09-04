У метро Харкова затримали чоловіка із сотнею боєприпасів

На станції метро “Холодна гора” правоохоронці виявили у 40-річного чоловіка 120 набоїв до автомата Калашникова.

Проводяться першочергові слідчі дії, повідомляє у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також за добу правоохоронці, за його словами, перевірили спільно з військовими на блокпостах 1600 транспортних засобів та склали три протоколи на п’яних водіїв.