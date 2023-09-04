Атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині. Зведення Генштабу ЗСУ
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів у районі прикордонного села Стрілеча Харківського району та біля села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне, Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне та Кислівка.
Вночі РФ завдала чергового авіаудару по Україні, застосувавши дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 07:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів у районі прикордонного села Стрілеча Харківського району та біля села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".