Атака дронів на Україну та авіаудари по Харківщині. Зведення Генштабу ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів у районі прикордонного села Стрілеча Харківського району та біля села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне, Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне та Кислівка.

Вночі РФ завдала чергового авіаудару по Україні, застосувавши дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.