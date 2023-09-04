Атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине. Сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационные удары в районе приграничного села Стрелечья Харьковского района и возле села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное, Тополи, Двуречанское, Берестовое, Колодезное и Кисловка.
Ночью РФ нанесла очередной авиаудар по Украине, применив дроны «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационные удары в районе приграничного села Стрелечья Харьковского района и возле села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".