Атака дронов на Украину и авиаудары по Харьковщине. Сводка Генштаба ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиационные удары в районе приграничного села Стрелечья Харьковского района и возле села Чернещина Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное, Тополи, Двуречанское, Берестовое, Колодезное и Кисловка.

Ночью РФ нанесла очередной авиаудар по Украине, применив дроны «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.