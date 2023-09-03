Авиаудар и наступление на Лимано-Купянском направлении: данные Генштаба

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Стрелечьей на севере Харьковской области, а также продолжила боевые действия под Купянском.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Волчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины в течение суток армия РФ нанесла один ракетный и 39 авиационных ударов, совершила 24 обстрела из РСЗО.

На фронте в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс противника», — отметили в сводке ГШ.