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Авиаудар и наступление на Лимано-Купянском направлении: данные Генштаба

Происшествия 18:39   03.09.2023
Оксана Горун
Авиаудар и наступление на Лимано-Купянском направлении: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Стрелечьей на севере Харьковской области, а также продолжила боевые действия под Купянском.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Волчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины в течение суток армия РФ нанесла один ракетный и 39 авиационных ударов, совершила 24 обстрела из РСЗО.

На фронте в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс противника», — отметили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 18:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Стрелечьей на севере Харьковской области, а также продолжила боевые действия под Купянском".