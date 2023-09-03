Авіаудар та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку: дані Генштабу

Армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Стрілечій на півночі Харківської області, а також продовжила бойові дії під Куп’янськом.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, це, зокрема, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Колодязне, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом по території України протягом доби армія РФ завдала одного ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснила 24 обстріли з РСЗВ.

На фронті протягом доби сталося понад 25 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника“, – зазначили у зведенні ГШ.