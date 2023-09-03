Live
  • Нд 03.09.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає

Події 16:23   03.09.2023
Оксана Горун
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону пояснив, чому армія РФ активізувалася в районі Новоєгорівки.

“За минулу добу [на Лимано-Куп’янському напрямку] відбулося п’ять бойових зіткнень, безуспішних для окупанта. Противник усе ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме в цьому напрямку. Оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. Надалі противник намагатиметься вклинитися в нашу оборону аби перебити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл”, – повідомив Євлаш.

За його даними, Силам оборони вдається стримувати “шалений натиск противника”. Бої на Лимано-Куп’янському напрямку представник ЗСУ назвав тяжкими. Армія РФ застосовує всі види артилерії – і ствольну, й реактивну, а також активно використовує армійську авіацію – гелікоптери Ка-52 та штурмовики Су-25. Минулої доби армія РФ здійснила 57 обстрілів позицій захисників України.

Своєю чергою ЗСУ продовжують знищувати ворога – і його живу силу, і техніку.

Зокрема, вчора нашим військам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, а також сім БПЛА, шість із них – типу Ланцет. Також хочу нагадати, що напередодні нашим захисникам вдалося знищити завдяки FPV-дрону важку вогнеметну систему ТОС-1 Сонцепьок, так звану російську гордість. Її знищили представники 92 ОШБр – підрозділ Ахіллес. Також ми знищили один танк Т-90 Прорив, який є гордістю російського ВПК“, – перерахував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Читайте також:  Машовець заявив про невдачу РФ на Куп’янському напрямку

Євлаш зазначив, що хоча кількість особового складу ЗС РФ на Лімано-Куп’янському напрямку залишається постійною (близько 110 тисяч осіб), вони все більше відчувають нестачу техніки.

Нові підрозділи, які підходять, слабо укомплектовані технікою. Однак вони продовжують штурмувати разом із важкою технікою ідуть разом їхні підрозділи. Проте натикаються на наші раніше підготовлені інженерні загородження, на наш спротив артилерії, на роботу наших розрахунків ПТРК, що завдає їм значного клопоту та руйнувань у їхніх планах“, – сказав представник ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає
03.09.2023, 16:23
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”
03.09.2023, 07:17
Прикордонники знищили “око ворога” на Харківщині (відео)
Прикордонники знищили “око ворога” на Харківщині (відео)
03.09.2023, 15:21
У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла
У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла
03.09.2023, 14:49
Харків’яни просять заборонити кінні прогулянки містом
Харків’яни просять заборонити кінні прогулянки містом
03.09.2023, 13:32
“Тільки піхотою і лише вночі” – Тарнавський про прорив першої лінії оборони РФ
“Тільки піхотою і лише вночі” – Тарнавський про прорив першої лінії оборони РФ
03.09.2023, 09:58

Новини за темою:

16:23
У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає
12:19
80 одиниць техніки РФ підбили за місяць безпілотники харківської 92 ОШБр
11:07
Машовець заявив про невдачу РФ на Куп’янському напрямку
09:58
“Тільки піхотою і лише вночі” – Тарнавський про прорив першої лінії оборони РФ
08:04
Авіаудар по Харківщині та обстріли: інформація Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 16:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону пояснив, чому армія РФ активізувалася в районі Новоєгорівки".