У ЗСУ повідомили, де росіяни штурмують під Куп’янськом і чого їм не вистачає

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону пояснив, чому армія РФ активізувалася в районі Новоєгорівки.

“За минулу добу [на Лимано-Куп’янському напрямку] відбулося п’ять бойових зіткнень, безуспішних для окупанта. Противник усе ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме в цьому напрямку. Оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. Надалі противник намагатиметься вклинитися в нашу оборону аби перебити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл”, – повідомив Євлаш.

За його даними, Силам оборони вдається стримувати “шалений натиск противника”. Бої на Лимано-Куп’янському напрямку представник ЗСУ назвав тяжкими. Армія РФ застосовує всі види артилерії – і ствольну, й реактивну, а також активно використовує армійську авіацію – гелікоптери Ка-52 та штурмовики Су-25. Минулої доби армія РФ здійснила 57 обстрілів позицій захисників України.

Своєю чергою ЗСУ продовжують знищувати ворога – і його живу силу, і техніку.

“Зокрема, вчора нашим військам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, а також сім БПЛА, шість із них – типу “Ланцет“. Також хочу нагадати, що напередодні нашим захисникам вдалося знищити завдяки FPV-дрону важку вогнеметну систему ТОС-1 “Сонцепьок“, так звану російську гордість. Її знищили представники 92 ОШБр – підрозділ “Ахіллес“. Також ми знищили один танк Т-90 “Прорив“, який є гордістю російського ВПК“, – перерахував начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Євлаш зазначив, що хоча кількість особового складу ЗС РФ на Лімано-Куп’янському напрямку залишається постійною (близько 110 тисяч осіб), вони все більше відчувають нестачу техніки.

“Нові підрозділи, які підходять, слабо укомплектовані технікою. Однак вони продовжують штурмувати разом із важкою технікою ідуть разом їхні підрозділи. Проте натикаються на наші раніше підготовлені інженерні загородження, на наш спротив артилерії, на роботу наших розрахунків ПТРК, що завдає їм значного клопоту та руйнувань у їхніх планах“, – сказав представник ЗСУ.