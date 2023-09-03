Машовець заявив про невдачу РФ на Куп’янському напрямку

“На Куп’янському напряку… “російського спортсмена” знову “спіткала невдача”, – повідомив у ранковому огляді 3 вересня військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Йдеться про “захоплення Синьківки”, яке широко розрекламували російські пропагандисти. Заяви росіян Машовець назвав “м’яко кажучи, трохи перебільшеними”.

“Підрозділам 25-ї омсбр противника, навіть за “сприяння” лівофлангових підрозділів 138-ї омсбр і 1427-го мсп ТРВ не те щоб “взяти Синьківку” не вдалося… Але навіть довелося “трохи посунутися” на північ від цього села у бік с. Лиман Перший, уздовж узлісся лісу та дороги, що веде до села Вільшана, навряд чи це можна вважати “успіхом на Куп’янському напрямку”, – написав Машовець.

Він також повідомив, що кілька діб тому росіянам довелося потіснитися в районі села Новоєгорівка.

“Своєю чергою, на північ від с. Стельмахівка десь три доби тому підрозділи 27-ї омсбр противника, посилені підрозділами 1431-го мсп ТРВ, спробували здійснити те, що їм кілька тижнів тому вдалося в районі с. Новоселівське – прорватися за дорогу Куп’янськ – Сватове, цього разу – у напрямку на с. Берестове. І теж – не дуже вдало. До дороги дійшли, а за дорогу – вже сил не вистачило… Просування вимірювалося десь у 150-200 метрів”, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про те, що росіяни просунулися на Куп’янському напрямку, вказуючи на події в районі тих само Вільшани та Новоєгорівки, проте інформація аналітиків була заснована на кадрах з геолокацією, знятих кілька діб тому.