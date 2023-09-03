Машовец заявил о неудаче РФ на Купянском направлении

«На Купянском направлении… «русского спортсмена» снова «постигла неудача», — сообщил в утреннем обзоре 3 сентября военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Речь идет о «захвате Синьковки», который широко разрекламировали российские пропагандисты. Заявления россиян Машовец назвал «мягко говоря, немного преувеличенными».

«Подразделениям 25-й омсбр противника, даже при «содействии» левофланговых подразделений 138-й омсбр и 1427-го мсп ТРВ не то, чтобы «взять Синьковку» не удалось… Но даже пришлось «немного подвинуться» к северу от этого села в сторону с. Лиман Первый, вдоль опушки леса и дороги, ведущей в с. Ольшана. Вряд ли это можно считать «успехом на Купянском направлении», — написал Машовец.

Он также сообщил, что несколько суток назад россиянам также пришлось потесниться в районе села Новоегоровка.

«В свою очередь, севернее с. Стельмаховка где-то трое суток назад подразделения 27-й омсбр противника, усиленные подразделениями 1431-го мсп ТРВ, попытались осуществить то, что им пару недель назад удалось в районе с. Новоселовское — прорваться за дорогу Купянск – Сватово, в этот раз – по направлению на с. Берестовое. И тоже — не очень удачно. До дороги дошли, а за дорогу — уже сил не хватило… Продвижение измерялось где-то в 150-200 метров», — отметил Машовец.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что россияне продвинулись на Купянском направлении, указывая события в районе все тех же Ольшан и Новоегоровки, однако информация аналитиков была основана на кадрах с геолокацией, снятых несколько суток назад.