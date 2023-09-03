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Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW

Мир 07:34   03.09.2023
Оксана Горун
Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что незначительные продвижения армии РФ подтверждаются кадрами с геолокацией.

«Российские войска 2 сентября провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово и незначительно продвинулись вперед. На геолоцированных кадрах, опубликованных 1 и 2 сентября, видно, что российские войска продвинулись южнее Ольшаны (14 км к северо-востоку от Купянска) и юго-восточнее Новоегоровки (16 км к юго-западу от Сватово)», — проинформировал Институт изучения войны в актуальной сводке.

Российские пропагандисты продолжают сообщать об «успехах» своих войск и захвате украинских позиций — за последние сутки они приписывали оккупантам успехи в районе Петропавловки, к западу от Сватово в сторону Оскола и у Синьковки. Командование ВСУ не подтверждает эти «победные реляции» врага.

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«В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки и Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово)», — прокомментировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 07:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что незначительные продвижения армии РФ подтверждаются кадрами с геолокацией".