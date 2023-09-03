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Війська РФ просунулися на Куп’янському напрямку – ISW

Події 07:34   03.09.2023
Оксана Горун
Війська РФ просунулися на Куп’янському напрямку – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що незначний поступ армії РФ підтверджується кадрами з геолокацією.

“Російські війська 2 вересня провели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове і трохи просунулися вперед. На геолокованих кадрах, опублікованих 1 і 2 вересня, видно, що російські війська просунулися на південь від Вільшани (14 км на північний схід від Куп’янська) і на південний схід від Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового)”, – поінформував Інститут вивчення війни в актуальному зведенні.

Російські пропагандисти продовжують повідомляти про “успіхи” своїх військ та захоплення українських позицій – за останню добу вони приписували окупантам успіхи в районі Петропавлівки, на захід від Сватового в бік Осколу та у Синьківки. Командування ЗСУ не підтверджує ці “переможні реляції” ворога.

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“У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки та Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового)”, – прокоментували в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 07:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що незначний поступ армії РФ підтверджується кадрами з геолокацією".