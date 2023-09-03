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Вночі над Україною збили 22 “шахеди”

Події 07:17   03.09.2023
Оксана Горун
Вночі над Україною збили 22 “шахеди”

Вночі армія РФ атакувала південь України, 25 ударних безпілотників запустили по Одещині.

“У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф)”, – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом українська ППО зафіксувала пуски 25 ударних БПЛА “Shahed-136/131”. Вони атакували південь Одещини. 22 безпілотники знищили, але є і “прильоти”.

” На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу”, – поінформував голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала південь України, 25 ударних безпілотників запустили по Одещині".