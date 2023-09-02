Із мінометів і РСЗВ гатили росіяни по містах і селах Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли населені пункти, зокрема, Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник намагався безуспішно наступати в районі Новоселівського Луганської області.
Ворог завдав авіаційного удару біля Крохмального Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 07:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, повідомив Генштаб ЗСУ. ".