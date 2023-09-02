Из минометов и РСЗО били россияне по городам и селам Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли населенные пункты, в частности Ветеринарное, Пильна, Волчанск, Охримовка, Малая Волчья, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался безуспешно наступать возле Новоселовского Луганской области.

Враг нанес авиационный удар возле Крахмального Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Двуречная, Купянск, Котляровка и Новосергеевка Харьковской области.