Из минометов и РСЗО били россияне по городам и селам Харьковщины — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне обстреляли населенные пункты, в частности Ветеринарное, Пильна, Волчанск, Охримовка, Малая Волчья, Варваровка Харьковской области.
На Купянском направлении противник пытался безуспешно наступать возле Новоселовского Луганской области.
Враг нанес авиационный удар возле Крахмального Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Двуречная, Купянск, Котляровка и Новосергеевка Харьковской области.
Читайте также: На Купянском направлении россияне наступали и сбросили бомбу – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из минометов и РСЗО били россияне по городам и селам Харьковщины — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, сообщил Генштаб ВСУ.".