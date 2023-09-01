На Купянском направлении россияне наступали и сбросили бомбу – Генштаб ВСУ
Россияне обстреляли харьковские села у границы из РСЗО и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты, в частности Уды, Казачья Лопань, Терновая, Караичное, Хрипуны, Колодезное Харьковской области.
На Купянском направлении противник безуспешно пытался наступать возле Новоселовского Луганской области.
Россияне нанесли авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли харьковские села у границы из РСЗО и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.".