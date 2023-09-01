На Купянском направлении россияне наступали и сбросили бомбу – Генштаб ВСУ

Россияне обстреляли харьковские села у границы из РСЗО и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты, в частности Уды, Казачья Лопань, Терновая, Караичное, Хрипуны, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался наступать возле Новоселовского Луганской области.

Россияне нанесли авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.