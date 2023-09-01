На Куп’янському напрямку росіяни наступали і скинули бомбу – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли харківські села біля кордону з РСЗВ і мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів і артилерії населені пункти, зокрема, Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався наступати біля Новоселівського Луганської області.

Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.