На Куп’янському напрямку росіяни наступали і скинули бомбу – Генштаб ЗСУ
Росіяни обстріляли харківські села біля кордону з РСЗВ і мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів і артилерії населені пункти, зокрема, Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався наступати біля Новоселівського Луганської області.
Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 19:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли харківські села біля кордону з РСЗВ і мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.".