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На Куп’янському напрямку росіяни наступали і скинули бомбу – Генштаб ЗСУ

Події 19:17   01.09.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку росіяни наступали і скинули бомбу – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли харківські села біля кордону з РСЗВ і мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів і артилерії населені пункти, зокрема, Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався наступати біля Новоселівського Луганської області.

Завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області.

Читайте також: Авіація РФ на Харківщині била по Куп’янщині, Ізюмщині та прикордонню – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли харківські села біля кордону з РСЗВ і мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.".