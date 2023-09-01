Авіація РФ на Харківщині била по Куп’янщині, Ізюмщині та прикордонню – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів поблизу прикордонного селища Козача Лопань Харківського району, села Котлярівка Куп’янського району та села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки, Борова, Куп’янськ та Кислівка.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 07:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів поблизу прикордонного селища Козача Лопань Харківського району, села Котлярівка Куп’янського району та села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".