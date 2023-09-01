Авіація РФ на Харківщині била по Куп’янщині, Ізюмщині та прикордонню – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаційних ударів поблизу прикордонного селища Козача Лопань Харківського району, села Котлярівка Куп’янського району та села Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки, Борова, Куп’янськ та Кислівка.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.