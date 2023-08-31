Авіаударів під Куп’янськом і Боровою завдала армія РФ на Харківщині – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Котлярівка Куп’янського району та Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки, Борова, Куп’янськ та Кислівка.