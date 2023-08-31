Авіаударів під Куп’янськом і Боровою завдала армія РФ на Харківщині – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Котлярівка Куп’янського району та Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки, Борова, Куп’янськ та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Котлярівка Куп’янського району та Чернещина Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".