Із мінометів і артилерії росіяни обстрілювали Харківщину – Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Куп’янському напрямку та біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти, зокрема, Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.