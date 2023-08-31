Із мінометів і артилерії росіяни обстрілювали Харківщину – Генштаб ЗСУ
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Куп’янському напрямку та біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти, зокрема, Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 07:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Куп’янському напрямку та біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ. ".