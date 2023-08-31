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Із мінометів і артилерії росіяни обстрілювали Харківщину – Генштаб ЗСУ

Події 07:40   31.08.2023
Оксана Якушко
Із мінометів і артилерії росіяни обстрілювали Харківщину – Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Куп’янському напрямку та біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Слобожанському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти, зокрема, Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 07:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Куп’янському напрямку та біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ. ".