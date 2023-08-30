Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, це, зокрема, Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".