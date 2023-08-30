Live
  • Ср 30.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:22   30.08.2023
Оксана Якушко
Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, це, зокрема, Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові внаслідок бойових дій пошкоджено понад 40% доріг
У Харкові внаслідок бойових дій пошкоджено понад 40% доріг
30.08.2023, 19:37
Розкрадача комунального майна викрили в Харкові
Розкрадача комунального майна викрили в Харкові
30.08.2023, 09:24
Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
30.08.2023, 19:22
Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині
Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині
30.08.2023, 18:56
Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині
Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині
30.08.2023, 07:32
Удари авіабомбами, дронами та артобстріли – Синєгубов про добу на Харківщині
Удари авіабомбами, дронами та артобстріли – Синєгубов про добу на Харківщині
30.08.2023, 08:09

Новини за темою:

17:38
Майже 225 млн грн. йдуть на ремонт і побудову укриттів у школах Харківщини
07:32
Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині
20:38
По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині
19:51
Авіаударів біля 5 населених пунктів Харківщини завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
07:13
Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському та Куп’янському напрямках росіяни обстрілювали населені пункти з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.".