Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Слобожанском и Купянском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадне, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестово Харьковской области.