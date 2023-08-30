Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
На Слобожанском и Купянском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадне, Лиман Второй Харьковской области.
На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском и Купянском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.".