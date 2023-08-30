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Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:22   30.08.2023
Оксана Якушко
Авиаудар по Кисловке нанесли россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

На Слобожанском и Купянском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты, в частности, Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадне, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском и Купянском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.".