Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки нанесла авиаудары в районах Уд, Зыбино, Первомайского, Кисловки, Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 07:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки нанесла авиаудары в районах Уд, Зыбино, Первомайского, Кисловки, Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".