Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине

Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки нанесла авиаудары в районах Уд, Зыбино, Первомайского, Кисловки, Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется.