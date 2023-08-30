Live
  • Ср 30.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине

Происшествия 07:32   30.08.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки нанесла авиаудары в районах Уд, Зыбино, Первомайского, Кисловки, Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Читайте также: Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
29.08.2023, 19:51
Экс-главу СБУ Баканова еще не допросили как свидетеля по делу Дудина (видео)
Экс-главу СБУ Баканова еще не допросили как свидетеля по делу Дудина (видео)
29.08.2023, 23:38
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
29.08.2023, 17:54
Амбулаторию в селе на Харьковщине, куда ударила ракета С-300, восстанавливают
Амбулаторию в селе на Харьковщине, куда ударила ракета С-300, восстанавливают
29.08.2023, 19:20
Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине
Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине
30.08.2023, 07:32

Новости по теме:

23:38
Экс-главу СБУ Баканова еще не допросили как свидетеля по делу Дудина (видео)
19:51
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
18:20
В Шевченковском районе Харькова завершают подготовку к отопительному сезону
17:54
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
17:46
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сводка Генштаба: ночная ракетная атака на Украину и авиаудары по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки нанесла авиаудары в районах Уд, Зыбино, Первомайского, Кисловки, Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".