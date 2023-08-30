Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині

Армія РФ на Харківщині за минулу добу завдала авіаударів у районах Удів, Зибіного, Первомайського, Кислівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.