Зведення Генштабу: нічна ракетна атака на Україну та авіаудари по Харківщині
Армія РФ на Харківщині за минулу добу завдала авіаударів у районах Удів, Зибіного, Первомайського, Кислівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.
Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 07:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині за минулу добу завдала авіаударів у районах Удів, Зибіного, Первомайського, Кислівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".