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Авіаударів біля 5 населених пунктів Харківщини завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 19:51   29.08.2023
Оксана Якушко
Авіаударів біля 5 населених пунктів Харківщини завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни нанесли авіаудари в районах Удів, Зибиного, Першотравневого, Кислівки і Куп’янська Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області.

Ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни нанесли авіаудари в районах Удів, Зибиного, Першотравневого, Кислівки і Куп’янська Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".