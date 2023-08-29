Авіаударів біля 5 населених пунктів Харківщини завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни нанесли авіаудари в районах Удів, Зибиного, Першотравневого, Кислівки і Куп’янська Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області.

Ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.