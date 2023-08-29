Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів

Армія РФ минулої доби завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, а також сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне, Кислівка, Колодязне та Берестове.