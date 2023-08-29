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Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів

Події 07:13   29.08.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: три авіаудари та обстріли восьми населених пунктів

Армія РФ минулої доби завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, а також сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне, Кислівка, Колодязне та Берестове.

Читайте також: Авіаударів завдали росіяни у Іванівки та Кислівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 07:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ минулої доби завдала авіаударів у районах селища Ветеринарне Дергачівської громади, а також сіл Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".