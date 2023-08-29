Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ за прошедшие сутки нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, а также сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Малая Волчья, Зыбино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное, Кисловка, Колодезное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 07:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за прошедшие сутки нанесла авиаудары в районах поселка Ветеринарное Дергачевской громады, а также сел Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".