Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы на Купянском направлении и по населенным пунктам у границы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Малая Волча, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.