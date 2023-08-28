Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы на Купянском направлении и по населенным пунктам у границы, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Малая Волча, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы на Купянском направлении и по населенным пунктам у границы, сообщил Генштаб ВСУ.".