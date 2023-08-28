Live
  • Пн 28.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:17   28.08.2023
Оксана Якушко
Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы на Купянском направлении и по населенным пунктам у границы, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Малая Волча, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.

Читайте также: Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)
Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)
28.08.2023, 19:57
Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове
Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове
28.08.2023, 14:38
На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику
На Харьковщине руководство ТЦК выплатило 700 тыс. грн фиктивному сотруднику
28.08.2023, 15:46
На Харьковщине произошла авария на заводе: опасные стоки попали в реку
На Харьковщине произошла авария на заводе: опасные стоки попали в реку
28.08.2023, 16:58
Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
28.08.2023, 19:17
Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине
Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине
28.08.2023, 20:39

Новости по теме:

13:39
«По 70-100 ракет одновременно уже не будет» – ГУР о количестве ракет в РФ
11:48
На Белгородщине продолжают минировать линию вдоль госграницы — Маляр
10:16
Более полусотни оккупантов ликвидировали на Купянском направлении — ВСУ
09:26
На Купянском и Лиманском направлениях — горячо, РФ собирает новые силы — Маляр
07:38
ISW не подтверждает продвижение войск РФ на Купянском направлении

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиаудар нанесли россияне у Ивановки и Кисловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне совершили артиллерийские и минометные обстрелы на Купянском направлении и по населенным пунктам у границы, сообщил Генштаб ВСУ.".