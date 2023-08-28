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Авіаудар завдали росіяни біля Іванівки і Кислівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:17   28.08.2023
Оксана Якушко
Авіаудар завдали росіяни біля Іванівки і Кислівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли на Куп’янському напрямку та за населеними пунктами біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

Читайте також: Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар та обстріли 11 населених пунктів

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли на Куп’янському напрямку та за населеними пунктами біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ.".