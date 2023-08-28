Авіаудар завдали росіяни біля Іванівки і Кислівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли на Куп’янському напрямку та за населеними пунктами біля кордону, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.