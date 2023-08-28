Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар та обстріли 11 населених пунктів

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочівської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії та Твердохлібового.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.