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Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар та обстріли 11 населених пунктів

Події 07:11   28.08.2023
Олена Нагорна
Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар та обстріли 11 населених пунктів

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочівської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії та Твердохлібового.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 07:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочівської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".