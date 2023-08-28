Зведення Генштабу по Харківщині: авіаудар та обстріли 11 населених пунктів
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочівської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії та Твердохлібового.
На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 07:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочівської громади, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".