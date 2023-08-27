Live
  • Нд 27.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Події 18:35   27.08.2023
Олена Нагорна
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Протягом доби на Харківщині артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне, Кам’янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Нагадаємо, сьогодні начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти переносять акцент атак із Куп’янського напрямку на Новоєгорівку.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині
27.08.2023, 19:36
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР
27.08.2023, 19:13
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
27.08.2023, 18:51
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
27.08.2023, 18:35
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
27.08.2023, 17:39
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
27.08.2023, 15:31

Новини за темою:

18:51
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
18:35
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
17:39
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
15:49
Сьогодні Куп’янську виповнюється 368 років: привітання Синєгубова і Беседіна
15:31
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне, Кам’янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".