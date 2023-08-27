Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Протягом доби на Харківщині артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне, Кам’янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Нагадаємо, сьогодні начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти переносять акцент атак із Куп’янського напрямку на Новоєгорівку.