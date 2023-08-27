Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street
Протягом доби на Харківщині артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне, Кам’янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по Луганщині: в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки.
На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
Нагадаємо, сьогодні начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти переносять акцент атак із Куп’янського напрямку на Новоєгорівку.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне, Кам’янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".