Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерное, Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары по Луганщине: в районах Надежды, Твердохлебово и Мясожаровки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Напомним, сегодня начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты переносят акцент атак с Купянского направления на Новоегоровку.