Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерное, Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении враг нанес авиаудары по Луганщине: в районах Надежды, Твердохлебово и Мясожаровки.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
Напомним, сегодня начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты переносят акцент атак с Купянского направления на Новоегоровку.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерное, Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".