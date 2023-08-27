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Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Происшествия 18:35   27.08.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерное, Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары по Луганщине: в районах Надежды, Твердохлебово и Мясожаровки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Напомним, сегодня начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты переносят акцент атак с Купянского направления на Новоегоровку.

Читайте также: Генштаб ВСУ: ракетный удар по Украине и попытка наступать вблизи Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерное, Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".