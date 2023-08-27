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Генштаб ВСУ: ракетный удар по Украине и попытка наступать вблизи Харьковщины

Происшествия 07:30   27.08.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ: ракетный удар по Украине и попытка наступать вблизи Харьковщины Фото: Виктор Залевский

В течение суток на Харьковщине вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Тополи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, рядом с границей с Харьковщиной.

Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Тополи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".