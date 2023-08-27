Генштаб ВСУ: ракетный удар по Украине и попытка наступать вблизи Харьковщины
Фото: Виктор Залевский
В течение суток на Харьковщине вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Тополи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, рядом с границей с Харьковщиной.
Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 07:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Тополи, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".