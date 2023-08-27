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Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини

Події 07:30   27.08.2023
Олена Нагорна
Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини Залевський_Віктор_

Протягом доби на Харківщині ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, що поряд з межею з Харківщиною.

Вночі РФ завдала чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється

Читайте також: Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".