Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини
Залевський_Віктор_
Протягом доби на Харківщині ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, що поряд з межею з Харківщиною.
Вночі РФ завдала чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 07:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".