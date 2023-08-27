Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини

Протягом доби на Харківщині ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Лиманському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, що поряд з межею з Харківщиною.

Вночі РФ завдала чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється