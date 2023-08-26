Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали щонайменше вісім населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Плетенівка, Кругле та Бударки.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 18:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали щонайменше вісім населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".