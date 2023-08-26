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Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Події 18:48   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали щонайменше вісім населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Плетенівка, Кругле та Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 18:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали щонайменше вісім населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".