Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Протягом доби в Харківській області артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали щонайменше вісім населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Плетенівка, Кругле та Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове.