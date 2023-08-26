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Наступ РФ біля Куп’янська може посилитися – Британська розвідка

Суспільство 16:32   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Наступ РФ біля Куп’янська може посилитися – Британська розвідка

Оскільки Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, РФ спробує повернути собі ініціативу. Одним із потенційних напрямків для цього є Куп’янсько-Лиманський.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 26 серпня.

«Український контрнаступ потіснив російські війська в Бахмуті та на півдні України. Попри це, західна група російських військ продовжує дрібномасштабні атаки на північному сході, в районі Куп’янськ-Лиман, і досягла деяких обмежених локальних успіхів», — повідомили розвідники.

За їхніми даними, існує реальна можливість того, що РФ посилить інтенсивність своїх наступальних дій у напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. Ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл та «створення буферної зони навколо Луганської області».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 16:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оскільки Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, РФ спробує повернути собі ініціативу. Одним із потенційних напрямків для цього є Куп’янсько-Лиманський.".