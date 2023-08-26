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Наступление РФ возле Купянска может усилиться — Британская разведка

Общество 16:32   26.08.2023
Виктория Яковенко
Наступление РФ возле Купянска может усилиться — Британская разведка

Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, РФ попытается вернуть инициативу. Одним из потенциальных направлений для этого является Купянско-Лиманский.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 26 августа.

«Украинское контрнаступление потеснило российские войска в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это, западная группа российских войск продолжает мелкомасштабные атаки на северо-востоке, в районе Купянск-Лиман и достигла некоторых ограниченных локальных успехов», — сообщили разведчики.

По их данным, существует реальная возможность того, что РФ усилит интенсивность своих наступательных действий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. Вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и «созданию буферной зоны вокруг Луганской области».

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 16:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, РФ попытается вернуть инициативу. Одним из потенциальных направлений для этого является Купянско-Лиманский.".