Наступление РФ возле Купянска может усилиться — Британская разведка

Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, РФ попытается вернуть инициативу. Одним из потенциальных направлений для этого является Купянско-Лиманский.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 26 августа.

«Украинское контрнаступление потеснило российские войска в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это, западная группа российских войск продолжает мелкомасштабные атаки на северо-востоке, в районе Купянск-Лиман и достигла некоторых ограниченных локальных успехов», — сообщили разведчики.

По их данным, существует реальная возможность того, что РФ усилит интенсивность своих наступательных действий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. Вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и «созданию буферной зоны вокруг Луганской области».