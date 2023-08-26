Наступление РФ возле Купянска может усилиться — Британская разведка
Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, РФ попытается вернуть инициативу. Одним из потенциальных направлений для этого является Купянско-Лиманский.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 26 августа.
«Украинское контрнаступление потеснило российские войска в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это, западная группа российских войск продолжает мелкомасштабные атаки на северо-востоке, в районе Купянск-Лиман и достигла некоторых ограниченных локальных успехов», — сообщили разведчики.
По их данным, существует реальная возможность того, что РФ усилит интенсивность своих наступательных действий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. Вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и «созданию буферной зоны вокруг Луганской области».
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 16:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, РФ попытается вернуть инициативу. Одним из потенциальных направлений для этого является Купянско-Лиманский.".