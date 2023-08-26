ISW: ВСУ продолжают контрнаступление в районе Работино и продвинулись вперед
Украинские силы 25 августа продолжили контрнаступательные операции недалеко от села Работино на западе Запорожской области и имеют успехи.
Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщает, что ВСУ добились неустановленных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).
При этом аналитики отмечают обеспокоенность российских блогеров касательно отсутствия подкреплений и ротации войск в этом районе.
«Известный российский блогер выразил обеспокоенность по поводу способности, измученных боями российских войск, защищаться от возможных будущих новых атак украинской армии в районе Работино (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть Работино», — пишут аналитики.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 09:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы 25 августа продолжили контрнаступательные операции недалеко от села Работино на западе Запорожской области и имеют успехи.".