Институт изучения войны (ISW) сообщает о дальнейшем продвижении ВСУ в районе Работино.

«24 августа украинские войска приблизились ко второй линии обороны России в районе Работино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий в этом районе. На геолоцированных кадрах, опубликованных 24 августа, видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и к югу от Работино (10 км к югу от Орехова)», — сообщили в актуальной сводке ISW.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска достигли успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. Российские источники заявляли о бронетанковых атаках ВСУ в районе Работино и к востоку от него.

В то же время так называемые российские «военкоры» продолжают «путаться в показаниях» относительно того, что происходит в Работино. Их заявления разнятся от утверждений, что ВСУ контролируют только северную часть Работино до признаний, что под контролем Сил обороны большая часть населенного пункта.

«Известный российский блоггер выразил обеспокоенность прорывом Украиной российских оборонительных линий на западе Запорожской области и заявил, что это критический момент на поле боя. Военный блогер заявил, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта и попытаться изменить ситуацию на поле боя в пользу российских войск», — сообщил Институт изучения войны.

Подытоживая события, аналитики сослались на комментарий главкома ВСУ Валерия Залужного: «Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный ответил на критику по поводу украинского контрнаступления, заявив, что это была не борьба с повстанцами, а Курская битва, сославшись на недельное сражение Второй мировой войны, которое в конечном итоге позволило советской армии вернуть себе инициативу на поле боя и отвоевать значительные участки территории».