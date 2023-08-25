ЗСУ розширили прорив російських ліній оборони на півдні – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про подальше просування ЗСУ у районі Роботиного.

“24 серпня українські війська наблизилися до другої лінії оборони Росії в районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі. На геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних кордонів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) та на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова)”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли успіху в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки. Російські джерела заявляли про бронетанкові атаки ЗСУ в районі Роботиного та на схід від нього.

Водночас так звані російські “військкори” продовжують “плутатися у свідченнях” щодо того, що відбувається в Роботиному. Їхні заяви коливаються від тверджень, що ЗСУ контролюють лише північну частину Роботиного до зізнань, що під контролем Сил оборони більша частина населеного пункту.

“Відомий російський блогер висловив стурбованість проривом Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області та заявив, що це критичний момент на полі бою. Військовий блогер заявив, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяця, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту та спробувати змінити ситуацію на полі бою на користь російських військ”, – повідомив Інститут вивчення війни.

Підсумовуючи події, аналітики послалися на коментар головкома ЗСУ Валерія Залужного: “Український головнокомандувач генерал Валерій Залужний відповів на критику з приводу українського контрнаступу, заявивши, що це була не боротьба з повстанцями, а Курська битва, пославшись на тижневу битву Другої світової війни, яка зрештою дозволила радянській армії повернути собі ініціативу на полі бою та відвоювати значні ділянки території”.