ISW про смерть Пригожина: невипадкова дата й “замовлення” Путіна

Інститут вивчення війни (ISW) докладно розібрав відомі подробиці щодо катастрофи літака, на якому перебували російські військові злочинці – лідери “Вагнера” ​​Євген Пригожин та Дмитро Уткін.

“Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина, – вважають аналітики ISW. – Представники російських збройних сил, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратять Пригожина без наказу Путіна. Уся російська політична сфера та безпека, ймовірно, розглядали подальше виживання Пригожина після повстання “Вагнера” як рішення Путіна. ISW буде робити подальші оцінки, виходячи з припущення, що Путін замовив вбивство Пригожина, якщо не з’являться докази зворотного”.

В Інституті вивчення війни відзначили окремі деталі, які свідчать про те, що катастрофу літака з керівництвом “Вагнера” ​​на борту було сплановано заздалегідь. Зокрема, вона збіглася з офіційним повідомленням про звільнення “генерала-Армагеддона” Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії. Звільнення пов’язаного з “Вагнером” генерала 23 серпня підтвердило російське агентство новин “РИА Новости”.

“Кремль, ймовірно, має намір, щоб обидва оприлюднені покарання подали чіткий сигнал про те, що з тими, хто був причетний до повстання 24 червня, розібралися”, – зазначили у зведенні в ISW.

Також невипадкова і дата – рівно через два місяці після початку заколоту “Вагнера”.

“Майже вірний наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина, швидше за все, є публічною спробою відновити своє панування та помститися за приниження, яке збройне повстання групи “Вагнера” 24 червня завдало Путіну й російському Міноборони. Путіну потрібно було демонстративно помститися Пригожину довести, що він не слабкий лідер, але й для того, щоби підтримати свою армію, яка, на думку багатьох росіян, не побачила справедливості у подіях 24 червня”, — пише Інститут вивчення війни.

Крім демонстрації сили та невідворотності покарання для бунтівників, вбивство Пригожина ще й може бути сигналом білоруському “президенту” Лукашенку.

“Лукашенко поставив Путіна в особливо незручне становище, провівши прямі переговори з Пригожиним про припинення повстання. І вбивство Пригожина може сигналізувати Лукашенку як про різке скорочення його переговорного простору з Кремлем, так і про приховану загрозу проти його подальших спроб протистояти зусиллям щодо інтеграції Союзної держави”, – вважають аналітики.

Вони повідомили, що на борту, крім Пригожина та Уткіна, були й інші командири ПВК. Зокрема, Валерій Чекалов, який опікувався транспортною логістикою “Вагнера” ​​та “суспільними” проєктами за кордоном. А також – бойовики, які приєдналися до “Вагнера” ​​з 2015-го до 2017-го та воювали в Сирії.

Можливість ліквідувати керівництво “Вагнера” ​​російське керівництво забезпечило, попередньо переманивши частину командирів ПВК до структур Міноборони РФ.

“Вбивство вищого керівництва “Вагнера”, ймовірно, було останнім кроком до ліквідації “Вагнера” ​​як незалежної організації. “Вагнер” та російські інсайдерські джерела повідомили, що російське Міністерство оборони нещодавно почало формувати нові ПВК для заміни “Вагнера” ​​в Африці та на Ближньому Сході, а також розпочало набір персоналу “Вагнера”. Командири “Вагнера” повідомили, що два високопосадовці “Вагнера” приєдналися до російського Міноборони, а інсайдерські джерела стверджували, що деякі співробітники “Вагнера” почали залишати Білорусь після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати “Вагнер”, коли він виявив, що Росія не оплачуватиме витрати “Вагнера”, – поінформували в ISW.

Аналітики також припустили, що свою смерть Пригожин “наблизив”, коли з’явився в Африці та записав перше за довгий час звернення. Він намагався не дозволити Міноборони РФ “перехопити Африку” у “Вагнера”.

“Путін, можливо, вирішив, що Пригожин перейшов заздалегідь встановлену червону межу, намагаючись зберегти доступ “Вагнера” ​​до операцій в Африці. Путін, Пригожин і Лукашенко, можливо, включили в договір угоду, яка поклала край повстанню “Вагнера”, яка вимагала від Пригожина” обмежити присутність його та “Вагнера” ​​у ЗМІ та/або згорнути операції “Вагнера” ​​в Африці. Відео Пригожина від 21 серпня, в якому стверджується, що “Вагнер” розширює свою присутність в Африці, і подальший сплеск оголошень про приймання на роботу “Вагнера”, можливо, перетнули б заздалегідь встановлену червону межу”, – припустили в Інституті вивчення війни.