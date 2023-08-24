ISW о смерти Пригожина: неслучайная дата, «заказ» Путина и угроза Лукашенко

Институт изучения войны (ISW) подробно разобрал известные детали о крушении самолета, на котором летели российские военные преступники — лидеры «Вагнера» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

«Путин почти наверняка приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина, — считают аналитики ISW. — Представители российских вооруженных сил, особенно министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнят Пригожина без приказа Путина. Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, рассматривали дальнейшее выживание Пригожина после восстания «Вагнера» как решение Путина. ISW будет делать дальнейшие оценки, исходя из предположения, что Путин заказал убийство Пригожина, если не появятся доказательства обратного».

В Институте изучения войны отметили отдельные детали, свидетельствующие о том, что катастрофа самолета с руководством «Вагнера» на борту была спланирована заранее. В частности, — она совпала с официальным сообщением об увольнении «генерала-Армагеддона» Суровикина с поста командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Увольнение связанного с «Вагнером» генерала 23 августа подтвердило российское новостное агентство «РИА Новости».

«Кремль, вероятно, намеревается, чтобы оба обнародованных наказания подали четкий сигнал о том, что с теми, кто был причастен к восстанию 24 июня, разобрались», — отметили в сводке в ISW.

Также неслучайна и дата — ровно через два месяца после начала мятежа «Вагнера».

«Почти верный приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, скорее всего, является публичной попыткой восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание группы «Вагнера» 24 июня причинило Путину и российскому Минобороны. Путину нужно было демонстративно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не слабый лидер, но и для того, чтобы поддержать свою армию, которая, по мнению многих россиян, не увидела справедливости в событиях 24 июня», — пишет Институт изучения войны.

Помимо демонстрации силы и неотвратимости наказания для мятежников убийство Пригожина еще и может быть сигналом белорусскому «президенту» Лукашенко.

«Лукашенко поставил Путина в особенно неловкое положение, проведя прямые переговоры с Пригожиным о прекращении восстания. И убийство Пригожина может сигнализировать Лукашенко как о резком сокращении его переговорного пространства с Кремлем, так и о скрытой угрозе против его продолжающихся попыток противостоять усилиям по интеграции Союзного государства», — считают аналитики.

Они сообщили, что на борту, помимо Пригожина и Уткина были и другие командиры ЧВК. В частности, Валерий Чекалов, который курировал транспортную логистику «Вагнера» и «гражданские» проекты за рубежом. А также — боевики, которые присоединились к «Вагнеру» с 2015-го по 2017-й и воевали в Сирии.

Возможность ликвидировать руководство «Вагнера» российское руководство обеспечило, предварительно переманив часть командиров ЧВК в структуры Минобороны РФ.

«Убийство высшего руководства «Вагнера», вероятно, было последним шагом к ликвидации «Вагнера» как независимой организации. «Вагнер» и российские инсайдерские источники сообщили, что российское Министерство обороны недавно начало формировать новые ЧВК для замены «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке, а также приступило к набору персонала «Вагнера». Командиры «Вагнера» сообщили, что два высокопоставленных чиновника «Вагнера» присоединились к российскому Минобороны, а инсайдерские источники утверждали, что некоторые сотрудники «Вагнера» начали покидать Беларусь после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать «Вагнер», когда он обнаружил, что Россия не будет оплачивать расходы «Вагнера», — проинформировали в ISW.

Аналитики также предположили, что свою смерть Пригожин «приблизил», когда появился в Африке и записал первое за долгое время обращение. Он пытался не позволить Минобороны РФ «перехватить Африку» у «Вагнера».

«Путин, возможно, решил, что Пригожин перешел заранее установленную красную черту, пытаясь сохранить доступ «Вагнера» к операциям в Африке. Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в сделку соглашение, положившее конец восстанию «Вагнера», которое требовало от Пригожина ограничить присутствие его и «Вагнера» в СМИ и/или свернуть операции «Вагнера» в Африке. Видео Пригожина от 21 августа, в котором утверждается, что «Вагнер» расширяет свое присутствие в Африке, и последующий всплеск объявлений о приеме на работу «Вагнера», возможно, пересекли бы заранее установленную красную черту», — предположили в Институте изучения войны.