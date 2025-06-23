Сегодня 23 июня: какой праздник и день в истории

В Украине – День государственной службы. 23 июня 1868 года американский редактор и изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку. В 1917-м Украинская Центральная Рада приняла Первый универсал, которым провозгласила автономию Украины. В 1941-м началось крупнейшее в истории танковое сражение – между Германией и СССР. В 2016-м Великобритания провела референдум по выходу из состава ЕС. В 2022-м Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. В 2023-м начался «бунт Пригожина», во время которого «вагнеровец» напугал Путина, но в конце концов проявил слабость, что и стоило ему жизни.

Праздники и памятные даты 23 июня

23 июня в Украине – День государственной службы.

В мире – Международный Олимпийский день и Международный день вдов.

Также отмечают: Международный день женщин в инженерии, День печатной машинки, Международный день распространения информации о синдроме Драве.

23 июня в истории

23 июня 1868 года американский редактор и изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку. Шоулз посвятил издательству всю жизнь. Сразу после школы стал учеником печатника, впоследствии работал на своих старших братьев, издававших газету. Постепенно построил карьеру и стал редактором газеты «Wisconsin Enquirer», а со временем – еще ряда изданий.

«В 1864 году он и его друг Сэмюэль Суле получили патент на машину для нумерации страниц. Другой изобретатель-механик, Карлос Глидден, предложил Шоулзу переработать свое устройство в машину для печати букв и посоветовал ему опубликованное описание письменной машины, разработанной Джоном Праттом из Лондона. Шоулз был настолько увлечен этой идеей, что посвятил этому проекту остальную свою жизнь», — пишет энциклопедия «Britannica».

Так что идея печатной машинки не была оригинальной, подобные механизмы разрабатывали и испытывали по всему миру. Но особенностью печатной машинки Шоулза стало то, что она была компактной, а набор на ней – гораздо более быстрым, чем письмо от руки. Получив первый патент, он не остановился и совершенствовал изобретение, получив еще два. Однако для запуска своей машинки в серийное производство изобретателю не хватало средств, а привлечь инвесторов не удавалось. Поэтому Шоулз продал свои патентные права за 12 000 долларов компании «Remington Arms Company». Его машинка стала известной в мире как Remington.

«Марк Твен приобрел машинку «Remington» и стал первым автором, который подал рукопись книги, написанную на машинке», — отмечает Britannica.

23 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла свой Первый универсал. Подробнее.

23 июня 1941 года началось крупнейшее в истории танковое сражение – на линии Луцк-Ровно-Дубно-Броды. Оно продлилось до 29 июня и завершилось разгромом советских войск. Подробнее.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся судьбоносный референдум по выходу страны из ЕС. Подробнее.

23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Решение объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

23 июня 2023 года начался так называемый «бунт Пригожина». Подробнее.

Церковный праздник 23 июня

23 июня чтят память мученицы Агриппины. Она была римлянкой. Не захотела выйти замуж, полностью посвятив свою жизнь Богу. Во время гонений на христиан императора Валериана Агриппина предстала перед судом, призналась в вере в Христа и была предана мучениям. Ее били палками так, что ломались кости. Затем заковали в кандалы. От нанесенных травм мученица скончалась. Около XI века мощи святой мученицы Агриппины перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Если птицы утром чистят перья – пойдет дождь.

Если пауки скрылись – погода изменится.

Что нельзя делать 23 июня

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ругаться, особенно супругам.

Лучше не анализировать свои сны.