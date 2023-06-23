Сегодня 23 июня: какой праздник и день в истории

23 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла Первый универсал, которым провозгласила автономию Украины. В 1941-м началось крупнейшее в истории танковое сражение — между Германией и СССР. В 2016 году Великобритания провела референдум по выходу из состава ЕС.

Праздники и памятные даты 23 июня

23 июня в Украине – День государственной службы.

Под эгидой ООН проходят Международный день вдов, День государственной службы ООН, Международный Олимпийский день, Международный день женщин в инженерии.

23 июня в истории

23 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла свой Первый универсал.

Его утверждение явилось следствием безрезультатных переговоров делегации ЦР с Временным правительством России в Петрограде. Представители делегации пытались договориться об автономии Украины с правительственными структурами России, утвердившимися после Февральской революции. Также переговоры провели с руководством Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов. Но, по сообщениям прессы, в ответ на аргументы украинской стороны российская «правительственная комиссия заявила, что удовлетворить требования Украинской Центральной Рады невозможно».

Вернувшись в Киев, делегация отчиталась о ходе и последствиях переговоров на заседании ЦР. В результате на закрытом заседании приняли решение «приступить к немедленной закладке фундамента автономного строя в Украине». Именно это и сделали, издав первый универсал. В частности, он содержал следующую формулировку: «Да будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не разрывая с государством русским, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью…»

Несмотря на мягкость формулировок, Временное правительство и российская пресса обвинили руководство Украины в «измене» и «сепаратизме». Но уже 12 июля 1917-го в Киев прибыла правительственная делегация, и после двух дней дебатов согласилась на легитимизацию Центральной Рады.

23 июня 1941 года началось крупнейшее в истории танковое сражение — на линии Луцк-Ровно-Дубно-Броды. Она продолжалась до 29 июня и завершилась разгромом советских войск.

К этому моменту (всего на второй день войны) немецкая армия уже захватила Владимир-Волынский и развивала наступление на Луцк и Ровно. Советское командование без длительного планирования отдало приказ «отбросить врага за государственную границу». Командующий фронтом генерал-полковник Михаил Кирпонос бросил в бой силы 4-го, 15-го и 22-го механизированных корпусов первого эшелона, а затем 9-го, 19-го и 8-го корпусов. Они вступали в бой не одновременно – а по мере прибытия, часто – просто с марша, без координации и нормальной связи. Последствия были трагичны. При том, что общее преимущество в танках у СССР было кратным (от 3400 до 3600 против лишь почти 900 немецких), битва стала просто «кладбищем советских танков». В нем советские войска потеряли, по официальным данным, 2648 танков (часть из них была просто покинута и стала трофеями захватнического войска).

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся судьбоносный референдум по выходу страны из ЕС. Следует отметить, что Соединенное королевство с начала создания ЕС имело в нем «особый» статус, не участвуя в ряде интеграционных процессов. Например, британцы так и не отказались от собственной валюты – фунтов – в пользу евро. «Козырем» противников Евросоюза в Британии стала миграционная политика ЕС, приведшая к миграционному кризису. При этом изначально организаторы референдума – правительство Великобритании, — очевидно, не рассчитывали, что большинство поддержит «Брекзит». Но результаты оказались иными. 52% из принявших участие в референдуме британцев поддержали «развод» с Евросоюзом. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который инициировал референдум, выполняя свое предвыборное обещание, узнав о его результатах, подал в отставку.

23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Решение объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Церковный праздник 23 июня

23 июня христиане чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он имел дар чудотворения и обратил в христианство многих язычников. Император Юлиан Отступник, услышав о епископе Тимофее, заключил в тюрьму его. Но и в тюрьме святой продолжал проповедовать. Тогда Юлиан запретил ему это делать, но Тимофея запрет не остановил. В конце концов император велел обезглавить святого. Впоследствии мощи епископа перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Если птицы утром чистят перья – пойдет дождь.

Если пауки скрылись – погода изменится.

Что нельзя делать 23 июня

Нельзя отказывать в помощи и жадничать.

Нельзя смотреть в чужие окна.

Нельзя выносить мусор.