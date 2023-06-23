Сьогодні 23 червня: яке свято та день в історії

23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила Перший універсал, яким проголосила автономію України. 1941-го почалася найбільша в історії танкова битва – між Німеччиною та СРСР. У 2016 році Велика Британія провела референдум щодо виходу зі складу ЄС.

Свята та пам’ятні дати 23 червня

23 червня в Україні – День державної служби.

Під егідою ООН відбуваються Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день жінок в інженерії.

23 червня в історії

23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила свій Перший універсал.

Його твердження стало наслідком безрезультатних переговорів делегації ЦР з Тимчасовим урядом Росії в Петрограді. Представники делегації намагалися домовитися про автономію України з урядовими структурами Росії, які утвердилися після Лютневої революції. Також переговори провели із керівництвом Петроградської ради робітничих та селянських депутатів. Але, як повідомляла преса, у відповідь на аргументи української сторони російська “урядова комісія заявила, що задовольнити вимоги Української Центральної Ради неможливо”.

Повернувшись до Києва, делегація прозвітувала про хід та наслідки переговорів на засіданні ЦР. У результаті на закритому засіданні ухвалили рішення “почати негайне закладання фундаменту автономного ладу в Україні”. Саме це і зробили, видавши перший універсал. Зокрема, він містив таке формулювання: “Хай буде Україна вільною. Не відокремлюючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, нехай народ український на своїй землі має право сам розпоряджатися своїм життям…”

Попри м’якість формулювань, Тимчасовий уряд та російська преса звинуватили керівництво України у “зраді” та “сепаратизмі”. Але вже 12 липня 1917-го до Києва прибула урядова делегація та після двох днів дебатів погодилася на легітимізацію Центральної Ради.

23 червня 1941 року почалася найбільша в історії танкова битва – на лінії Луцьк-Рівне-Дубно-Броди. Вона тривала до 29 червня та завершилася розгромом радянських військ.

До цього моменту (всього на другий день війни) німецька армія вже захопила Володимир-Волинський та розвивала наступ на Луцьк та Рівне. Радянське командування без тривалого планування наказало “відкинути ворога за державний кордон”. Командувач фронтом генерал-полковник Михайло Кірпонос кинув у бій сили 4-го, 15-го та 22-го механізованих корпусів першого ешелону, а потім 9-го, 19-го та 8-го корпусів. Вони вступали у бій не одночасно – а в міру прибуття, часто – просто з маршу, без координації та нормального зв’язку. Наслідки були трагічні. При тому, що загальна перевага в танках у СРСР була кратною (від 3400 до 3600 проти лише майже 900 німецьких), битва стала просто “цвинтарем радянських танків”. У ній радянські війська втратили, за офіційними даними, 2648 танків (частина з них була просто покинута та стала трофеями загарбницького війська).

23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся доленосний референдум щодо виходу країни з ЄС. Слід зазначити, що Сполучене королівство з початку створення ЄС мало в ньому “особливий” статус, не беручи участі в низці інтеграційних процесів. Наприклад, британці так і не відмовилися від власної валюти – фунтів – на користь євро. “Козирем” противників Євросоюзу в Британії стала міграційна політика ЄС, яка призвела до міграційної кризи. При цьому спочатку організатори референдуму – уряд Великобританії, – очевидно, не розраховували, що більшість підтримає “Брекзит”. Але результати виявились іншими. 52% британців, які взяли участь у референдумі, підтримали “розлучення” з Євросоюзом. Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який ініціював референдум, виконуючи свою передвиборчу обіцянку, дізнавшись про його результати, подав у відставку.

23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС. Рішення оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Церковне свято 23 червня

23 червня християни вшановують пам’ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він мав дар чудотворення та навернув у християнство багатьох язичників. Імператор Юліан Відступник, почувши про єпископа Тимофія, ув’язнив його. Але й у в’язниці святий продовжував проповідувати. Тоді Юліан заборонив йому це робити, але Тимофія заборона не зупинила. Зрештою імператор звелів обезголовити святого. Згодом мощі єпископа було перенесено до Константинополя.

Народні прикмети

Якщо птахи з ранку чистять пір’я – піде дощ.

Якщо павуки сховалися – погода зміниться.

Що не можна робити 23 червня

Не можна відмовляти в допомозі та скупитися.

Не можна дивитися в чужі вікна.

Не можна виносити сміття.