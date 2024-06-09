Студентов из Африки РФ отправляет на войну в Харьковскую область — Bloomberg

Чиновники РФ применили тактику, впервые использованную группой Вагнера – угрожают депортировать африканцев, если они не подпишут контракт с армией, сообщает Bloomberg.

По оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов сражаться в российской армии против Украины, добавив дополнительные силы для наступления в Харьковской области.

По словам чиновников, используя тактику группы наемников Вагнера, российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию.

Некоторые африканцы, находящиеся в РФ по рабочим визам, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией или боевыми действиями. Некоторым из этих людей удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и при этом избежали военной службы, сказал чиновник.

Российская практика отправки мигрантов и студентов в бой под принуждением возникла еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокие потери, поскольку их все чаще используют в рискованных наступательных маневрах для защиты более хорошо обученных подразделений.

РФ проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников как минимум в 21 стране, включая несколько стран Африки.

Однако на данный момент его войска продвигаются вперед на северо-востоке Украины очень медленно и несут тяжелые потери, несмотря на нехватку войск и боеприпасов с украинской стороны.