ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік села Роботине на заході Запорізької області й мають успіхи.
Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на Генштаб ЗСУ, повідомляє, що ЗСУ домоглися невстановлених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).
При цьому, аналітики відзначають стурбованість російських блогерів з приводу відсутності підкріплень і ротації військ у цьому районі.
«Відомий російський блогер висловив стурбованість з приводу здатності змучених боями російських військ захищатися від можливих майбутніх нових атак української армії в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися до південної частини Роботиного», – пишуть аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 09:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік села Роботине на заході Запорізької області й мають успіхи.".