ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед

Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік села Роботине на заході Запорізької області й мають успіхи.

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на Генштаб ЗСУ, повідомляє, що ЗСУ домоглися невстановлених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

При цьому, аналітики відзначають стурбованість російських блогерів з приводу відсутності підкріплень і ротації військ у цьому районі.

«Відомий російський блогер висловив стурбованість з приводу здатності змучених боями російських військ захищатися від можливих майбутніх нових атак української армії в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися до південної частини Роботиного», – пишуть аналітики.