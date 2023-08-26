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ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед

Суспільство 09:23   26.08.2023
Вікторія Яковенко
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед Фото: ISW

Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік села Роботине на заході Запорізької області й мають успіхи.

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на Генштаб ЗСУ, повідомляє, що ЗСУ домоглися невстановлених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

При цьому, аналітики відзначають стурбованість російських блогерів з приводу відсутності підкріплень і ротації військ у цьому районі.

«Відомий російський блогер висловив стурбованість з приводу здатності змучених боями російських військ захищатися від можливих майбутніх нових атак української армії в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися до південної частини Роботиного», – пишуть аналітики.

Читайте також: ЗСУ розширили прорив російських ліній оборони на півдні – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік села Роботине на заході Запорізької області й мають успіхи.".