Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії

26 листопада 1805 року офіційно відкрили акведук Понткісіллте в Уельсі – найвищий у світі акведук, яким проходить водний канал. У 1864-му Льюїс Керрол надіслав у дарунок Алісі Ліддел рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. У 1934-му народився український письменник та правозахисник Юрій Литвин. У 1939-му стався Майнільський інцидент, який став приводом для початку радянсько-фінської війни. У 1998-му Кучма встановив День пам’яті жертв Голодомору. У 2018-му в Україні запровадили воєнний стан через напад РФ на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Свята та пам’ятні дати 26 листопада

26 листопада – День боротьби з ожирінням і Всесвітній день сталого транспорту.

Також сьогодні: Міжнародний день чоботаря, Всесвітній день оливкового дерева, Всесвітній день Льюїса (не на честь письменника Льюїса Керрола, а на честь коали Льюїса, який зазнав опіків під час масштабних лісових пожеж в Австралії).

26 листопада в історії

26 листопада 1805 року офіційно відкрили акведук Понткісіллте в Уельсі. Наразі він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО як “віха в історії цивільної інженерії епохи промислової революції”. Це судноплавний акведук (тобто ним проходить не автодорога чи залізниця, а канал Лланголлен).

“19-аркова кам’яна та чавунна конструкція призначена для вузьких човнів і була завершена в 1805 році після десяти років проєктування та будівництва. Її ширина становить 12 футів (3,7 метра), і це найдовший акведук у Великій Британії, а також найвищий акведук каналу у світі”, – пише англомовна Вікіпедія.

Завдовжки акведук – 307 метрів, заввишки – 38 метрів, а глибина каналу, що проходить по ньому, – 1,6 м. Він діє досі, пропускаючи близько 15 тисяч човнів на рік. Також конструкція доступна для пішоходів і стала чудовим видовим майданчиком.

26 листопада 1864 року професор Чарльз Доджсон (Льюїс Керрол) надіслав як різдвяний подарунок Алісі Лідделл рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. Нам цей твір відомий під іншою назвою – “Пригоди Аліси в Дивокраї”. Докладніше.

26 листопада 1934 року народився український поет, письменник та правозахисник Юрій Литвин. Докладніше.

26 листопада 1939 року стався так званий Майнільський інцидент на кордоні між СРСР та Фінляндією. Він став приводом для подальшого радянського вторгнення та початку радянсько-фінської (чи так званої Зимової) війни. Докладніше.

26 листопада 1998 року президент України Леонід Кучма своїм указом № 1310/98 встановив у країні День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Докладніше.

26 листопада 2018 року в Україні вперше запровадили воєнний стан через військову агресію РФ. Докладніше.

Церковне свято 26 листопада

26 листопада в Україні вшановують пам’ять преподобного Алiпiя, стовпника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 листопада йде дощ, то наступного року буде хороший сінокіс.

Якщо намело багато снігу – буде хороший урожай.

Якщо йде дрібний сніг – будуть сильні морози, а якщо великі пластівці падають із неба, це до потепління.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна сваритися ні з ким.

Не можна ображати старих і дітей.

Не можна лінуватися.