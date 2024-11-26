Сьогодні 26 листопада: яке свято та день в історії

26 листопада 2018 року в Україні запровадили воєнний стан через напад РФ на кораблі ВМС України в Керченській протоці. У 1998-му Кучма встановив День пам’яті жертв Голодомору. У 1939-му стався Майнільський інцидент, який став приводом для початку радянсько-фінської війни. У 1934-му народився український письменник та правозахисник Юрій Литвин. У 1864-му Льюїс Керрол надіслав у дарунок Алісі Ліддел рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”.

Свята та пам’ятні дати 26 листопада

26 листопада – День боротьби з ожирінням.

Також сьогодні: Міжнародний день чоботаря, Всесвітній день оливкового дерева.

26 листопада в історії

26 листопада 1864 року професор Чарльз Доджсон (Льюїс Керрол) надіслав як різдвяний подарунок Алісі Лідделл рукопис під назвою “Пригоди Аліси в підземеллі”. Нам цей твір відомий під іншою назвою – “Пригоди Аліси в Дивокраї”. Докладніше.

26 листопада 1939 року стався так званий Майнільський інцидент на кордоні між СРСР та Фінляндією. Він став приводом для подальшого радянського вторгнення та початку радянсько-фінської (чи так званої Зимової) війни. Докладніше.

26 листопада 1934 року народився український поет, письменник та правозахисник Юрій Литвин. Докладніше.

26 листопада 1998 року президент України Леонід Кучма своїм указом № 1310/98 встановив у країні День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. У короткому тексті йшлося, що пам’ятну дату відзначатимуть щороку – у четверту суботу листопада. Надалі назву кілька разів змінювали: у 2004-му той само Кучма затвердив День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. А у 2007-му його наступник Віктор Ющенко відокремив жертв політичних репресій від жертв геноциду голодом. Указ вийшов у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років. Ним Ющенко встановив в Україні День пам’яті жертв політичних репресій (його відзначають щорічно в третю неділю травня). А листопадова дата отримала назву День пам’яті жертв голодоморів.

При цьому серед істориків і дослідників національної пам’яті досі триває дискусія щодо того, чи правильно вживали слово “Голодомор” у множині.

“На сьогодні в Україні на юридичному та законодавчому рівні статус “Голодомор” має лише геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. та 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведено, а отже, від вживання слова “голодомори” в множині нівелюється поняття Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду. Також, вживання поняття “голодомори” у множині часто є причиною критики з боку світової спільноти та опонентів, і є приводом для невизнання Голодомору як геноциду Українського народу”, – коментувала це пресслужба Міністерства культури України пояснюючи у 2015 році рішення про перейменування музею Голодомору.

26 листопада 2018 року в Україні вперше запровадили воєнний стан через військову агресію РФ. Адже вперше Росія напала на українських військових не під виглядом “ихтамнетов”, а під власним прапором. Докладніше.

Церковне свято 26 листопада

26 листопада в Україні вшановують пам’ять преподобного Алiпiя, стовпника. Він народився в місті Адріанополі у Пафлагонії. Його батько помер рано, а мати-християнка віддала сина на послух та навчання до єпископа Феодора. Сама ж роздала майно жебракам та жила при церкві, згодом отримавши звання диякониси. Під час поїздки Аліпія з єпископом Феодором до Константинополя юнакові явилася свята мучениця Євфимія. Вона закликала Аліпія повернутися до Адріанополя та заснувати церкву її імені. Що він і зробив. Церкву Аліпій збудував на пожертвування вірян на місці покинутого язичницького цвинтаря. А поруч із храмом, просто неба, на вершині язичницького надгробка спорудив собі стовп. 53 роки преподобний Аліпій орудував на стовпі, молячись Богу та повчаючи тих, хто приходив до нього. Тільки за 14 років до смерті святий Аліпій не зміг більше стояти та змушений був через хворобу ніг лежати на боці. А біля його стовпа поступово виникли два монастирі: з одного боку – чоловічий, з іншого – жіночий. Святий ввів для обох монастирів суворі устави й до смерті керував обителями. Помер Аліпій у 640 році, у віці 118 років.

Народні прикмети

Якщо 26 листопада йде дощ, то наступного року буде хороший сінокіс.

Якщо намело багато снігу – буде хороший урожай.

Якщо йде дрібний сніг – будуть сильні морози, а якщо великі пластівці падають із неба, це до потепління.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна сваритися ні з ким.

Не можна ображати старих і дітей.

Не можна лінуватися.